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Головна Одеса Ракетна загроза з Чорного моря — РФ тримає Калібри напоготові

Ракетна загроза з Чорного моря — РФ тримає Калібри напоготові

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Дата публікації: 14 червня 2025 10:21
Ракетоносії Росії в Чорному та Середземному морях 14 червня
Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ключові моменти Скільки кораблів на чергуванні Рух Керченською протокою

Росія продовжує створювати напруження в морях довкола України. У Чорному морі зафіксовано ракетоносій із "Калібрами". Окрім цього, активність ворожих кораблів зберігається в Середземному морі.

Про це у суботу, 14 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

За даними ВМС, у Чорному морі знаходиться один ворожий корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр", які становлять серйозну загрозу — загальний залп може сягати до 6 ракет. Моніторингові канали повідомляють, що це ракетоносій проєкту "Варшавянка".

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Допис моніторингових каналів. Фото: скриншот

В Азовському морі ворожих кораблів наразі немає. Однак у Середземному морі фіксується присутність трьох кораблів країни-агресора, один із яких також озброєний "Калібрами". Його можливий залп — до 8 ракет. Така концентрація озброєнь дозволяє ворогу завдати удару фактично будь-якої миті.

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби зафіксовано активне судноплавство через Керченську протоку. У напрямку Чорного моря пройшло 6 суден, з яких 4 продовжили рух у бік Босфору. Ще 6 суден вирушили до Азовського моря. Ці переміщення свідчать про постійне поповнення ресурсів ворога та підтримку його логістики.

Окрім цього, стурбованість викликає порушення Росією Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Ворожі судна регулярно вимикають системи автоматичної ідентифікації, що є грубим порушенням міжнародних норм безпеки мореплавства. Це ускладнює контроль за рухом і становить загрозу не лише для військових, а й для цивільних суден.

Нагадаємо, російські окупанти безпілотниками атакували Запоріжжя, згоріли більш ніж 10 автівок. Також ми писали, що інформація про нібито перетин окупантами адміністративної межі Дніпропетровської області — не відповідає дійсності. 

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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