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Головна Одеса Росіяни бояться за свої кораблі й не виводять їх у Чорне море

Росіяни бояться за свої кораблі й не виводять їх у Чорне море

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 10:47
РФ боїться виводити свої кораблі у Чорне море - Братчук
Ракетоносій РФ. Фото: Владислав Назаров у соцмережі

Ракетоносії РФ зараз досить рідко фіксуються у Чорному морі, оскільки ЗСУ вдалося перехопити ініціативу в акваторії. Аби врятувати свої кораблі, Росія активно застосовує засоби радіоелектроної боротьби.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Де перебувають ракетоносії

Російські кораблі періодично виходять на бойове чергування у Чорне море, однак здебільше продовжують ховатися у Новоросійську. "Калібри" частіше ворог запускає з Каспійської акваторії, побоюючись морських дронів ЗСУ. Аби вберегти себе від ураження, РФ також максимально застосовує засоби радіоелектроної боротьби.

"РЕБи дуже активно працюють. Є навіть такі приклади, коли ракетоносій дійсно знаходиться у Чорному морі, але локація по РЕБу показує, що він десь у кримських горах. Тобто включають максимально, тому що якраз і бояться наших українських дронів", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що ініціатива у Чорному морі сьогодні знаходиться в руках ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одесу. А також про пошкоджений обстрілом пологовий будинок.

ЗСУ Сергій Братчук війна в Україні загроза кораблів ракетоносій
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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