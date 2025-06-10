Военный ВСУ из Одесской области избил свою женщину и получил приговор суда за домашнее насилие

Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Западный курьер

Военный из Одесской области в процессе ссоры не сдержался и избил кулаками свою жену. Возмущенная женщина подала на него иск, дело рассматривали в Николаевском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный, уроженец пгт. Николаевка Николаевского района Одесской области, поссорился дома со своей женой. Спор перерос в драку, в процессе которой мужчина избил женщину по голове и в грудь кулаками. В результате служащий нанес ей легкие телесные повреждения в виде многочисленных синяков и ссадин, за что потерпевшая подала на него иск в суд.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1 ст.125 Уголовного Кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). За это военный должен заплатить 680 гривен штрафа (необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, недавно мы писали о военном, который угнал авто в Одесской области. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности к службе и хотел выехать за границу.