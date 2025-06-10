Військовий ЗСУ з Одещини побив свою жінку та отримав вирок суду за домашнє насильство

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Західний кур'єр

Військовий з Одещини в процесі сварки не стримався та побив кулаками свою дружину. Обурена жінка подала на нього позов, справу розглядали в Миколаївському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області, посварився вдома зі своєю дружиною. Суперечка переросла в бійку, в процесі якої чоловік побив жінку по голові та у груди кулаками. В результаті службовець наніс їй легкі тілесні ушкодження у вигляді чисельних синців та ссадин, за що потерпіла подала на нього позов до суду.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.1 ст.125 Кримінального Кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). За це військовий має сплатити 680 гривень штрафу (неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який угнав авто на Одещині. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон.