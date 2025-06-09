В Одесской области военный осужден за незаконное завладение авто

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий, ранее неоднократно судимый, снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз его уличили в повторной краже автомобиля. Мужчина признал свою вину и искренне раскаялся, однако суд учел его криминальное прошлое.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный украл авто

События разворачивались вечером 30 марта 2025 года в поселке Зеленогорское Подольского района. Вечером он проходил мимо двора дома на улице Ярослава Мудрого, где заметил припаркованный синий ВАЗ 21063. Машина имела незапертую дверь, что и стало соблазном. Руководствуясь внезапным преступным умыслом, солдат сел за руль и, замкнув провода питания замка зажигания, завел двигатель. Однако проехать удалось всего около 100 метров — автомобиль заглох. Впрочем, даже эта короткая поездка квалифицируется как незаконное завладение транспортным средством.

Потерпевший владелец авто не возражал против рассмотрения дела в своем отсутствии и не имел претензий к обвиняемому. Сам же подозреваемый на суде признал вину полностью, искренне раскаялся, подтвердил все обстоятельства дела и рассказал, что действовал импульсивно.

Совершил преступление не впервые

Это далеко не первое преступление, совершенное этим мужчиной. Ранее он уже дважды был осужден за незаконное завладение транспортными средствами (в 2014 и 2018 годах), а в 2023 году — за мошенничество. В общем, по предыдущим приговорам, он провел за решеткой более шести лет. Последний приговор 2023 года Малиновского районного суда Одессы предусматривал 1 год и 1 месяц лишения свободы.

Как наказали военного

С учетом обстоятельств нового преступления и предыдущих судимостей, суд квалифицировал действия обвиняемого по статье незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно. Мужчину лишили свободы на 5 лет, кроме этого взыскали процессуальные издержки, связанные с привлечением эксперта в размере 7129 грн.

Напомним, военнослужащий подделал документы о своей непригодности к службе и хотел выехать за границу. Также житель Черкасс не захотел мобилизоваться, потому что уже осужден.