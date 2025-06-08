Підробка військових документів — як покарали військового

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: pixabay.com

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області засудив військовослужбовця, який підробив документи про свою непридатність до служби. Чоловік замовив фальшиві печатки через інтернет, виготовив "довідку" вдома на принтері та спробував використати її на пункті пропуску.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий виготовив фальшиві документи

Щоб вільно пересуватись територією України й уникнути блокпостів, солдат самостійно виготовив підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та фальшиву довідку військово-лікарської комісії. За допомогою телефону він знайшов в інтернеті оголошення про продаж кліше печаток і штампів, необхідних для створення таких документів.

Для цього чоловік придбав за 3000 гривень три кліше з підробленими печатками, у тому числі гербовою, штампом про взяття на облік і посиланням на закон про мобілізацію. Він домовився про зустріч з продавцем біля власного будинку та отримав ці предмети.

31 січня 2024 року чоловік прибув на пункт пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" на Одещині, де пред’явив підроблені документи співробітнику СБУ. Однак його викрили — документи виявилися фальшивими, що чоловік і сам визнав, адже виготовив їх власноруч.

Яке покарання за підроблені документи

Справу розглядали у спрощеному порядку — без присутності сторін, адже обвинувачений визнав свою провину, погодився з матеріалами слідства та не мав заперечень. Суд призначив йому штраф у розмірі 850 гривень. Також з нього стягнуто процесуальні витрати на проведення експертиз.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік не схотів мобілізуватися, бо на фронті уже служить його син. Також ми писали, що 15-річний хлопець на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі військовослужбовців.