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Головна Одеса Вирішив не проходити лікарську комісію — як покарав одеський суд

Вирішив не проходити лікарську комісію — як покарав одеський суд

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Дата публікації: 5 червня 2025 21:51
Мешканця Одещини судили за ухилення від мобілізації до ЗСУ
Вручення повістки. Фото ілюстративне: УНІАН

Мешканець Одещини умисно не пройшов військово-лікарську комісію за повісткою, аби ухилитися від мобілізації. На нього відкрили кримінальну справу, яку скерували до Арцизського районного суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Павлівка Арцизського району отримав повістку на проходження військово-лікарської комісії від працівників терцентру комплектування. Чоловік мав прибути на ВЛК комісії, однак умисно цього не зробив.  Опинившись на лаві підсудних, чоловік зізнався в ухиленні від мобілізації до лав ЗСУ.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за 1 статті 337 КК України (ухилення від військового обліку). Він має сплатити  5 100 гривень штрафу (300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який збирав дикий канабіс та потрапив до суду. А також про мешканця Малинівки, який проігнорував шість повісток.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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