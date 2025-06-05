Мешканця Одещини судили за ухилення від мобілізації до ЗСУ

Вручення повістки. Фото ілюстративне: УНІАН

Мешканець Одещини умисно не пройшов військово-лікарську комісію за повісткою, аби ухилитися від мобілізації. На нього відкрили кримінальну справу, яку скерували до Арцизського районного суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Павлівка Арцизського району отримав повістку на проходження військово-лікарської комісії від працівників терцентру комплектування. Чоловік мав прибути на ВЛК комісії, однак умисно цього не зробив. Опинившись на лаві підсудних, чоловік зізнався в ухиленні від мобілізації до лав ЗСУ.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за 1 статті 337 КК України (ухилення від військового обліку). Він має сплатити 5 100 гривень штрафу (300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який збирав дикий канабіс та потрапив до суду. А також про мешканця Малинівки, який проігнорував шість повісток.