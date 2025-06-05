Жителя Одесской области судили за уклонение от мобилизации в ВСУ

Решил не проходить врачебную комиссию — как наказал одесский суд
Житель Одесской области умышленно не прошел военно-врачебную комиссию по повестке чтобы уклониться от мобилизации. На него открыли уголовное дело, которое направили в Арцизский районный суд.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Уроженец села Павловка Арцизского района получил повестку на прохождение военно-врачебной комиссии от работников терцентра комплектования. Мужчина должен был прибыть на ВВК комиссии однако умышленно этого не сделал. Оказавшись на скамье подсудимых, мужчина признался в уклонении от мобилизации в ряды ВСУ.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по 1 статье 337 УК Украины (уклонение от воинского учета). Он должен заплатить 5100 гривен штрафа (300 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Напомним, недавно мы писали о военном, который собирал дикий каннабис и попал в суд. А также о жителе Малиновки, который проигнорировал шесть повесток.
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