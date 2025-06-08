Подделка военных документов - как наказали военного

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: pixabay.com

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области осудил военнослужащего, который подделал документы о своей непригодности к службе. Мужчина заказал фальшивые печати через интернет, изготовил "справку" дома на принтере и попытался использовать ее на пункте пропуска.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный изготовил фальшивые документы

Чтобы свободно передвигаться по территории Украины и избежать блокпостов, солдат самостоятельно изготовил поддельное временное удостоверение военнообязанного и фальшивую справку военно-врачебной комиссии. С помощью телефона он нашел в интернете объявление о продаже клише печатей и штампов, необходимых для создания таких документов.

Для этого мужчина приобрел за 3000 гривен три клише с поддельными печатями, в том числе гербовой, штампом о постановке на учет и ссылкой на закон о мобилизации. Он договорился о встрече с продавцом возле собственного дома и получил эти предметы.

31 января 2024 года мужчина прибыл на пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" в Одесской области, где предъявил поддельные документы сотруднику СБУ. Однако его разоблачили — документы оказались фальшивыми, что мужчина и сам признал, ведь изготовил их собственноручно.

Какое наказание за поддельные документы

Дело рассматривали в упрощенном порядке — без присутствия сторон, ведь обвиняемый признал свою вину, согласился с материалами следствия и не имел возражений. Суд назначил ему штраф в размере 850 гривен. Также с него взысканы процессуальные издержки на проведение экспертиз.

Напомним, в Житомирской области мужчина не захотел мобилизоваться, потому что на фронте уже служит его сын. Также мы писали, что 15-летний парень по заказу российских спецслужб поджигал автомобили военнослужащих.