На Одещині військовий засуджений за незаконне заволодіння авто

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовець, раніше неодноразово засуджений, знову опинився на лаві підсудних. Цього разу його викрили в повторній крадіжці автомобіля. Чоловік визнав свою провину й щиро розкаявся, проте суд врахував його кримінальне минуле.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий вкрав авто

Події розгортались увечері 30 березня 2025 року в селищі Зеленогірське Подільського району. Увечері він проходив повз двір будинку на вулиці Ярослава Мудрого, де помітив припаркований синій ВАЗ 21063. Автівка мала незачинені двері, що й стало спокусою. Керуючись раптовим злочинним умислом, солдат сів за кермо та, зімкнувши дроти живлення замку запалювання, завів двигун. Проте проїхати вдалося всього близько 100 метрів — автомобіль заглухнув. Втім, навіть ця коротка поїздка кваліфікується як незаконне заволодіння транспортним засобом.

Потерпілий власник авто не заперечував проти розгляду справи у своїй відсутності й не мав претензій до обвинуваченого. Сам же підозрюваний на суді визнав провину повністю, щиро розкаявся, підтвердив усі обставини справи й розповів, що діяв імпульсивно.

Скоїв злочин не вперше

Це далеко не перший злочин, скоєний цим чоловіком. Раніше він вже двічі був засуджений за незаконне заволодіння транспортними засобами (у 2014 та 2018 роках), а у 2023 році — за шахрайство. Загалом, за попередніми вироками, він провів за ґратами понад шість років. Останній вирок 2023 року Малиновського районного суду Одеси передбачав 1 рік і 1 місяць позбавлення волі.

Як покарали військового

З урахуванням обставин нового злочину та попередніх судимостей, суд кваліфікував дії обвинуваченого за статтею незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно. Чоловіка позбавили волі на 5 років, окрім цього стягнули процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта в розмірі 7129 грн.

Нагадаємо, військовослужбовець підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон. Також житель Черкас не схотів мобілізуватися, бо вже засуджений.