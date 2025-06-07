Військовий ЗСУ на Одещині їздив з купленими водійськими правами

Військовий та його авто. Фото ілюстративне: 93 ОМБр

Військовий придбав водійські права та їздив із ними по всій Україні. Однак на Одещині чоловіка на цьому викрили поліцейські, службовцю довелось захищатися у суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Старший солдат з Олександрівки Кіровоградської області придбав за гроші права категорій "А,В,С", та їздив за кермом, навіть не пройшовши водійські курси. Однак у Подільську на Одещині він був зупинений інспектором поліції, який виявив, що документи не відповідають зразку, що у перебігу на території України. Через це на військового відкрили кримінальну справу.

Що вирішив суд

Подільський суд визнав службовця винним за ч. 4 ст. 358 КК України (використання підроблених документів). Він має сплатити 850 гривень штрафу та 3584 грн. 70 коп. за проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, якого судили за ухилення від мобілізації. А також про ійськового, який збирав дикий канабіс та потрапив до суду.