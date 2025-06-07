Военный ВСУ в Одесской области ездил с купленными водительскими правами

Военный и его авто. Фото иллюстративное: 93 ОМБр

Военный приобрел водительские права и ездил с ними по всей Украине. Однако в Одесской области мужчину на этом разоблачили полицейские, служащему пришлось защищаться в суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Старший солдат из Александровки Кировоградской области приобрел за деньги права категорий "А,В,С", и ездил за рулем, даже не пройдя водительские курсы. Однако в Подольске Одесской области он был остановлен инспектором полиции. Правоохранитель обнаружил, что документы не соответствуют образцу, который в ходу на территории Украины. Из-за этого на военного открыли уголовное дело.

Что решил суд

Подольский суд признал служащего виновным по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование поддельных документов). Он должен заплатить 850 гривен штрафа и 3584 грн. 70 коп. за проведение экспертизы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, которого судили за уклонение от мобилизации. А также о военном, который собирал дикий каннабис и попал в суд.