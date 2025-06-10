Обстрел Одессы 10 июня - повреждены роддом и другая инфраструктура

Повреждения в Одессе в результате атаки РФ. Фото: Telegram/Олег Кипер

В ночь на 10 июня Россия атаковала Одессу дронами. В результате обстрела возникли пожары, повреждены роддом и другая гражданская инфраструктура.

Об этом в Telegram сообщают мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Труханов рассказал, что в результате ночной атаки повреждена административная часть роддома.

Последствия обстрела роддома в Одессе. Фото: Telegram/Геннадий Труханов

"К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью", — добавил он.

Чуть позже сообщение опубликовал Кипер. Как стало известно, враг атаковал не только роддом, но и другую инфраструктуру. Причем последствия атаки еще выясняются.

Последствия обстрела Одессы в ночь на 10 июня. Фото: Telegram/Олег Кипер

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пожары. В частности россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. По роддому: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться. По другим локациям информация уточняется", — написал глава ОВА.

Напомним, что около часа назад в Одессе раздавались мощные взрывы.

Также мы писали, что этой ночью враг пытается атаковать дронами Киев. В столице было слышно очень много взрывов. В одном из районов зафиксировано падение БпЛА.