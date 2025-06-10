Обстріл Одеси 10 червня — пошкоджено пологовий будинок та іншу інфраструктуру

РФ атакувала Одесу — пошкоджено пологовий будинок і не тільки
В ніч проти 10 червня Росія атакувала Одесу дронами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено пологовий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.
Про це у Telegram повідомляють мер Одеси Геннадій Труханов і глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 10 червня
Труханов розповів, що внаслідок нічної атаки пошкоджено адміністративну частину пологового будинку.
"На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю", — додав він.
Трохи пізніше повідомлення опублікував Кіпер. Як стало відомо, ворог атакував не лише пологовий будинок, а й іншу інфраструктуру. Причому наслідки атаки ще з'ясовуються.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі. Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється", — написав глава ОВА.
Нагадаємо, що близько години тому в Одесі лунали потужні вибухи.
Також ми писали, що цієї ночі ворог намагається атакувати дронами Київ. В столиці було чути дуже багато вибухів. В одному з районів зафіксовано падіння БпЛА.
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