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Головна Одеса РФ атакувала Одесу — пошкоджено пологовий будинок і не тільки

РФ атакувала Одесу — пошкоджено пологовий будинок і не тільки

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Дата публікації: 10 червня 2025 02:52
Обстріл Одеси 10 червня — пошкоджено пологовий будинок та іншу інфраструктуру
Пошкодження в Одесі внаслідок атаки РФ. Фото: Telegram/Олег Кіпер

В ніч проти 10 червня Росія атакувала Одесу дронами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено пологовий будинок та іншу цивільну інфраструктуру. 

Про це у Telegram повідомляють мер Одеси Геннадій Труханов і глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 10 червня

Труханов розповів, що внаслідок нічної атаки пошкоджено адміністративну частину пологового будинку.

Обстріл Одеси 10 червня — пошкоджено пологовий будинок та іншу інфраструктуру - фото 1
Наслідки обстрілу пологового будинку в Одесі. Фото: Telegram/Геннадій Труханов

"На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю", — додав він.

Трохи пізніше повідомлення опублікував Кіпер. Як стало відомо, ворог атакував не лише пологовий будинок, а й іншу інфраструктуру. Причому наслідки атаки ще з'ясовуються.

Обстріл Одеси 10 червня — пошкоджено пологовий будинок та іншу інфраструктуру - фото 2
Наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 10 червня. Фото: Telegram/Олег Кіпер

"Є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі. Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється", — написав глава ОВА.

Нагадаємо, що близько години тому в Одесі лунали потужні вибухи.

Також ми писали, що цієї ночі ворог намагається атакувати дронами Київ. В столиці було чути дуже багато вибухів. В одному з районів зафіксовано падіння БпЛА.

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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