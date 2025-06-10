Последствия атаки дронами на Одессу 10 июня 2025 года - роддом, погибшие и раненые

Новые детали обстрела Одессы — количество погибших возросло
Количество погибших в результате атаки на Одессу 10 ударными беспилотниками увеличилось до двух человек. Под обломками жилого дома нашли тело 57-летнего мужчины.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура.
Последствия атаки
В результате атаки были разрушены жилые дома в центре Одессы. Также получили повреждения спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала и автомобили горожан. Погибли двое мужчин 59 и 57 лет. По предварительным данным, девять человек пострадали, четырех из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Пострадавшие медучреждения
Также в результате атаки пострадало административное здание одного из городских роддомов. Взрывной волной были выбиты все окна и двери в станции переливании крови. В настоящий момент работа ее остановлена.
От удара пострадала и станция экстренной медицинской помощи — машины стоявшие в этот момент рядом получили повреждения.
"Всего от ГСЧС привлечено более 100 спасателей, и от служб взаимодействия — это добровольцы и пожарные подразделения Национальной гвардии Украины — 15 человек", — говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.
Прокуратура открыла дело
Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений, повлекшее гибель людей). Правоохранители фиксируют все последствия дроновой атаки РФ и устанавливают полный перечень разрушений.
Напомним, недавно мы писали о состоянии роддома после атаки. А также о том, что в Одессе ночью раздавались взрывы.
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