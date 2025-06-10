Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новые детали обстрела Одессы — количество погибших возросло

Новые детали обстрела Одессы — количество погибших возросло

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 09:48
Последствия атаки дронами на Одессу 10 июня 2025 года - роддом, погибшие и раненые
Разрушенный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Количество погибших в результате атаки на Одессу 10 ударными беспилотниками увеличилось до двух человек. Под обломками жилого дома нашли тело 57-летнего мужчины.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В результате атаки были разрушены жилые дома в центре Одессы. Также получили повреждения спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала и автомобили горожан. Погибли двое мужчин 59 и 57 лет. По предварительным данным, девять человек пострадали, четырех из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. 

Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 1
Поврежденный дом. Фото: Одесская областная прокуратура
Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 2
Авто под обломками. Фото: Одесская областная прокуратура
Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 3
Последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Пострадавшие медучреждения

Также в результате атаки пострадало административное здание одного из городских роддомов. Взрывной волной были выбиты все окна и двери в станции переливании крови. В настоящий момент работа ее остановлена. 

Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 4
Окно роддома. Фото: Одесская областная прокуратура

От удара пострадала и станция экстренной медицинской помощи — машины стоявшие в этот момент рядом получили повреждения.

"Всего от ГСЧС привлечено более 100 спасателей, и от служб взаимодействия это добровольцы и пожарные подразделения Национальной гвардии Украины 15 человек", — говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 5
Родильный дом после атаки. Фото: Одесская областная прокуратура
Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 6
Медучреждение без окон. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений, повлекшее гибель людей). Правоохранители фиксируют все последствия дроновой атаки РФ и устанавливают полный перечень разрушений.

Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 7
Прокуратура фиксирует последствия. Фото: Одесская областная прокуратура
Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 8
На месте атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о состоянии роддома после атаки. А также о том, что в Одессе ночью раздавались взрывы.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации