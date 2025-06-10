Наслідки атаки дронами на Одесу 10 червня 2025 року - пологовий будинок, загиблі та поранені

Нові деталі обстрілу Одеси — кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу 10 ударними безпілотниками побільшала до двох осіб. Під уламками житлового будинку знайшли тіло 57-річного чоловіка.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.
Наслідки атаки
В результаті атаки були зруйновані житлові будинки у середмісті Одеси. Також отримали ушкодження спортивний комплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу і автомобілі містян. Загинули двоє чоловіків 59 та 57 років. За попередніми даними, дев'ятеро людей постраждали, чотирьох з них ушпиталили у стані середнього ступеню важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Постраждали медзаклади
Також внаслідок атаки постраждала адміністративна будівля одного з міських пологових будинків. Вибуховою хвилею були вибиті всі вікна та двері у станції переливання крові. Наразі роботу її зупинено.
Від удару постраждала і станція екстреної медичної допомоги — машини, що стояли в цей момент поряд, отримали пошкодження.
"Загалом від ДСНС залучено понад 100 рятувальників, і від служб взаємодії — це добровольці і пожежні підрозділи Національної гвардії України — 15 осіб", — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей). Правоохоронці фіксують усі наслідки дронової атаки РФ та встановлюють повний перелік руйнувань.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан пологового будинку після атаки. А також про те, що в Одесі вночі лунали вибухи.
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