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Головна Одеса Нові деталі обстрілу Одеси — кількість загиблих зросла

Нові деталі обстрілу Одеси — кількість загиблих зросла

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Дата публікації: 10 червня 2025 09:48
Наслідки атаки дронами на Одесу 10 червня 2025 року - пологовий будинок, загиблі та поранені
Зруйнований будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу 10 ударними безпілотниками побільшала до двох осіб. Під уламками житлового будинку знайшли тіло 57-річного чоловіка.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Одеська обласна прокуратура.

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Наслідки атаки

В результаті атаки були зруйновані житлові будинки у середмісті Одеси. Також отримали ушкодження спортивний комплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу і автомобілі містян. Загинули двоє чоловіків 59 та 57 років. За попередніми даними, дев'ятеро людей постраждали, чотирьох з них ушпиталили у стані середнього ступеню важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. 

Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 1
Пошкоджений будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 2
Авто під уламками. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 3
Наслідки атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Постраждали медзаклади

Також внаслідок атаки постраждала адміністративна будівля одного з міських пологових будинків. Вибуховою хвилею були вибиті всі вікна та двері у станції переливання крові. Наразі роботу її зупинено.

Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 4
Вікно пологового будинку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Від удару постраждала і станція екстреної медичної допомоги — машини, що стояли в цей момент поряд, отримали пошкодження.

"Загалом від ДСНС залучено понад 100 рятувальників, і від служб взаємодії — це добровольці і пожежні підрозділи Національної гвардії України — 15 осіб", — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 5
Пологовий будинок після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 6
Медзаклад без вікон. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей). Правоохоронці фіксують усі наслідки дронової атаки РФ та встановлюють повний перелік руйнувань.

Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 7
Прокуратура фіксує наслідки. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки дронової атаки на Одесу — є загиблі та поранені - фото 8
На місці атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан пологового будинку після атаки. А також про те, що в Одесі вночі лунали вибухи.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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