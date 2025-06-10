Курортний сезон в Одесі 2025 - чи безпечно купатися в морі

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Цього року курортний сезон обіцяє бути ще більш насиченим, ніж минулий. Проте на сьогодні перевірку пройшли лише 11 пляжів. При цьому не встиг туристичний сезон розпочатися, як вже є перші жертви — у Затоці на міні підірвалися двоє відпочиваючих під час купання.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що вони думають про безпеку пляжів на початку курортного сезону.

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Безпечні пляжі

Яке літо і без моря? Цього принципу дотримуються безліч одеситів. Для багатьох не страшні ні міни, ні уламки шахедів, які періодично прибивають до берега. Багато хто вже випробував воду і впевнений, що купання абсолютно безпечне.

"Пляжі безпечні, вважаю. Ми вже купались, були на Аркадії та на Малому Фонтані", — поділилась Марина.

Одеситка Марина про безпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Такої думки дотримується і Марія. Дівчина впевнена, що одеські пляжі безпечні, якщо ходити на ті, які вже офіційно відкрили. Адже перед цим їх перевірили, а отже, там все добре.

"Я купалася, але треба купатися в відведених місцях. Я знаю тут найближче Ланжерон, знаю, що взагалі відкрито 11 пляжів", — зазначила Марічка.

Місцева жителька Марічка про відкриття пляжів. Фото: Новини.LIVE

Софія приїхала до Одеси зі столиці, щоб відпочити й хоч на кілька днів відволіктися від напружених буднів. У безпеці пляжів вона не сумнівається, ось тільки єдине, що засмучує — велика кількість сміття.

"Ми приїхали з Києва на море, єдина небезпека — сміття багато, ми купались у дозволених місцях", — зазначає гостя з Києва Софія.

Туристка Софія про пляжі. Фото: Новини.LIVE

Мінна небезпека

Але далеко не всі погоджуються з тим, що одеські пляжі безпечні. Адже єдине, що може стати на шляху мін — це хвилерізи. Кількість небезпечних предметів у морі ніхто не знає, а що може принести течією навіть за одну ніч — складно припустити.

"Може бути небезпека різного вигляду. Це і міни можуть бути, і ракетна небезпека, і дрони різні літають", — розказала Ангеліна

Одеситка Ангеліна про мінну небезпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Наталя також дотримується такої думки. Тим більше, після останніх подій у Затоці говорити про безпеку взагалі не доводиться. З її слів, від води треба триматися трохи далі. Купатися цього року вона взагалі не планує.

"Особисто ми не думали купатись у морі, оскільки новини останні показують, що це доволі таки небезпечно", — розповіла нам Наталя.

Місцева жителька Наталя про можливу небезпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Курортний сезон тільки почався, спека, солоне повітря і знайомий шум хвиль кличуть до моря. Ось тільки наскільки воно є безпечним сьогодні? Думки одеситів розділилися і кожен по-своєму має рацію. Адже гарантувати, що завтра на узбережжі не винесе чергову міну, ніхто не може.

Раніше ми писали, наскільки Одеса готова до курортного сезону. А також про те, чи відкриють пляжі у курортному селищі Коблево.