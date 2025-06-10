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Головна Одеса Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

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Дата публікації: 10 червня 2025 06:33
Курортний сезон в Одесі 2025 - чи безпечно купатися в морі
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Цього року курортний сезон обіцяє бути ще більш насиченим, ніж минулий. Проте на сьогодні перевірку пройшли лише 11 пляжів. При цьому не встиг туристичний сезон розпочатися, як вже є перші жертви  у Затоці на міні підірвалися двоє відпочиваючих під час купання.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що вони думають про безпеку пляжів на початку курортного сезону.

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Безпечні пляжі

Яке літо і без моря? Цього принципу дотримуються безліч одеситів. Для багатьох не страшні ні міни, ні уламки шахедів, які періодично прибивають до берега. Багато хто вже випробував воду і впевнений, що купання абсолютно безпечне.

"Пляжі безпечні, вважаю. Ми вже купались, були на Аркадії та на Малому Фонтані", поділилась Марина.

Одеситка Марина про безпеку на пляжах
Одеситка Марина про безпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE 

Такої думки дотримується і Марія. Дівчина впевнена, що одеські пляжі безпечні, якщо ходити на ті, які вже офіційно відкрили. Адже перед цим їх перевірили, а отже, там все добре.

"Я купалася, але треба купатися в відведених місцях. Я знаю тут найближче Ланжерон, знаю, що взагалі відкрито 11 пляжів" зазначила Марічка.

Місцева жителька Марічка про відкриття пляжів
Місцева жителька Марічка про відкриття пляжів. Фото: Новини.LIVE

Софія приїхала до Одеси зі столиці, щоб відпочити й хоч на кілька днів відволіктися від напружених буднів. У безпеці пляжів вона не сумнівається, ось тільки єдине, що засмучує  велика кількість сміття. 

"Ми приїхали з Києва на море, єдина небезпека  сміття багато, ми купались у дозволених місцях" зазначає гостя з Києва Софія.

Туристка Софія про пляжі
Туристка Софія про пляжі. Фото: Новини.LIVE

Мінна небезпека

Але далеко не всі погоджуються з тим, що одеські пляжі безпечні. Адже єдине, що може стати на шляху мін  це хвилерізи. Кількість небезпечних предметів у морі ніхто не знає, а що може принести течією навіть за одну ніч — складно припустити.

"Може бути небезпека різного вигляду. Це і міни можуть бути, і ракетна небезпека, і дрони різні літають" розказала Ангеліна

Одеситка Ангеліна про мінну небезпеку
Одеситка Ангеліна про мінну небезпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Наталя також дотримується такої думки. Тим більше, після останніх подій у Затоці говорити про безпеку взагалі не доводиться. З її слів, від води треба триматися трохи далі. Купатися цього року вона взагалі не планує.

"Особисто ми не думали купатись у морі, оскільки новини останні показують, що це доволі таки небезпечно" розповіла нам Наталя.

Місцева жителька Наталя про можливу небезпеку
Місцева жителька Наталя про можливу небезпеку на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Курортний сезон тільки почався, спека, солоне повітря і знайомий шум хвиль кличуть до моря. Ось тільки наскільки воно є безпечним сьогодні? Думки одеситів розділилися і кожен по-своєму має рацію. Адже гарантувати, що завтра на узбережжі не винесе чергову міну, ніхто не може.

Раніше ми писали, наскільки Одеса готова до курортного сезону. А також про те, чи відкриють пляжі у курортному селищі Коблево. 

Одеса відпочинок Чорне море пляж курорти Новини Одеси море туризм
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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