Курортный сезон в Одессе 2025 - безопасно ли купаться в море

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

В этом году курортный сезон обещает быть еще более насыщенным, чем прошлый. Однако на сегодня проверку прошли только 11 пляжей. При этом не успел туристический сезон начаться, как уже есть первые жертвы — в Затоке на мине подорвались двое отдыхающих во время купания.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что они думают о безопасности пляжей в начале курортного сезона.

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Безопасные пляжи

Какое лето и без моря? Этого принципа придерживаются множество одесситов. Для многих не страшны ни мины, ни обломки шахедов, которые периодически прибивают к берегу. Многие уже опробовали воду и уверены, что купание абсолютно безопасно.

"Пляжи безопасные, я считаю. Мы уже купались, были в Аркадии и на Малом Фонтане", — поделилась Марина.

Одесситка Марина о безопасности на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Такого мнения придерживается и Мария. Девушка уверена, что одесские пляжи безопасны, если ходить на те, которые уже официально открыли. Ведь перед этим их проверили, а значит, там все хорошо.

"Я купалась, но надо купаться в отведенных местах. Я знаю здесь ближе всего Ланжерон, знаю, что вообще открыто 11 пляжей", — отметила Маричка.

Местная жительница Маричка, об открытии пляжей. Фото: Новини.LIVE

София приехала в Одессу из столицы, чтобы отдохнуть и хоть на несколько дней отвлечься от напряженных будней. В безопасности пляжей она не сомневается, вот только единственное, что огорчает — большое количество мусора.

"Мы приехали из Киева на море, единственная опасность — мусора много, мы купались в разрешенных местах", — отмечает гостья из Киева София.

Туристка София о пляжах. Фото: Новини.LIVE

Минная опасность

Но далеко не все соглашаются с тем, что одесские пляжи безопасны. Ведь единственное, что может стать на пути мин это волнорезы. Количество опасных предметов в море никто не знает, а что за ночь может принести течением, даже сложно предположить.

"Может быть опасность разного вида. Это и мины могут быть, и ракетная опасность, и дроны разные летают", — рассказала Ангелина

Одесситка Ангелина о минной опасности на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Наталья также придерживается такого мнения. Тем более, после последних событий в Затоке. По ее словам, от воды надо держаться подальше. Купаться в этом году она вообще не планирует.

"Лично мы не думали купаться в море, поскольку новости последние показывают, что это довольно-таки опасно", — рассказала нам Наталья.

Местная жительница Наталья о возможной опасности на пляжах. Фото: Новини.LIVE

Курортный сезон только начался, жара, соленый воздух и знакомый шум волн зовут к морю. Вот только насколько оно безопасно сегодня? Мнения одесситов разделились и каждый по-своему прав. Ведь гарантировать, что завтра на побережье не вынесет очередную мину, никто не может.

Ранее мы писали, насколько Одесса готова к курортному сезону. А также о том, откроют ли пляжи в курортном поселке Коблево.