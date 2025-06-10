Обстріл Одеси 10 червня — 1 людина загинула, 4 постраждали

В Одесі через обстріл РФ постраждалі. Фото: Telegram/Геннадій Труханов

В ніч проти 10 червня росіяни вдарили по Одесі дронами. Внаслідок атаки в місті пошкоджено та зруйновано будинки, загинула людина та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляють глава Одеської ОВА Олег Кіпер і мер Одеси Геннадій Труханов.

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За словами Кіпера, в Одесі через атаку РФ загинув 59-річний чоловік, і ще щонайменше четверо людей отримали поранення.

"Зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. За попередніми даними, четверо людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу", — пише глава ОВА.

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Telegram/Олег Кіпер

Він додав, що крім цього, у місті зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. На місці атаки пожежа. Також пошкоджено карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

Водночас інформацію про загиблого підтвердив Геннадій Труханов.

"Зафіксовано влучання в житловий будинок. Попередньо — тут одна загибла особа, троє госпіталізовано, кількість постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби, надається вся необхідна допомога", — написав він

Наслідки обстрілу Одеси. Фото:

Мер Одеси додав, що руйнування в місті значні, їх оцінку проведуть зранку. Наразі людям уже пропонують тимчасове розміщення.

Оновлено о 04:11

Глава ОВА Олег Кіпер показав відео наслідків атаки.

Нагадаємо, що окрім вищезазначених наслідків, росіяни пошкодили в Одесі пологовий будинок.

Також ми писали, що цієї ночі ворог масовано атакує дронами Київ. Чи наймасштабніша це атака за весь час війни, поки невідомо, однак фактично у кожному районів зафіксовано пожежі та пошкодження.