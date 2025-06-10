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Главная Одесса РФ ударила по Одессе — разрушены дома, есть погибший

РФ ударила по Одессе — разрушены дома, есть погибший

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 04:09
Обстрел Одессы 10 июня — 1 человек погиб, 4 пострадали
В Одессе из-за обстрела РФ пострадавшие. Фото: Telegram/Геннадий Труханов

В ночь на 10 июня россияне ударили по Одессе дронами. В результате атаки в городе повреждены и разрушены дома, погиб человек и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов

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Последствия обстрела Одессы в ночь на 10 июня.

По словам Кипера, в Одессе из-за атаки РФ погиб 59-летний мужчина, и еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

"Разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. По предварительным данным, четыре человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — пишет глава ОВА.

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Поврежденный дом в Одессе. Фото: Telegram/Олег Кипер

Он добавил, что кроме этого, в городе разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте атаки пожар. Также повреждены кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет.

В то же время информацию о погибшем подтвердил Геннадий Труханов.

"Зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно — здесь один погибший человек, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь", — написал он

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Последствия обстрела Одессы. Фото:

Мэр Одессы добавил, что разрушения в городе значительные, их оценку проведут утром. Сейчас людям уже предлагают временное размещение.

Обновлено в 04:11

Глава ОВА Олег Кипер показал видео последствий атаки.

Напомним, что кроме вышеупомянутых последствий, россияне повредили в Одессе роддом.

Также мы писали, что этой ночью враг массированно атакует дронами Киев. Самая масштабная ли это атака за все время войны, пока неизвестно, однако фактически в каждом районов зафиксированы пожары и повреждения.

Одесса взрыв обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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