РФ боится выводить свои корабли в Черное море - Братчук

Ракетоноситель РФ. Фото: Владислав Назаров в соцсети

Ракетоносители РФ сейчас довольно редко фиксируются в Черном море, поскольку ВСУ удалось перехватить инициативу в акватории. Чтобы спасти свои корабли, Россия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама

Читайте также:

Где находятся ракетоносители

Российские корабли периодически выходят на боевое дежурство в Черное море, однако в основном продолжают прятаться в Новороссийске. "Калибры" чаще враг запускает из Каспийской акватории, опасаясь морских дронов ВСУ. Чтобы уберечь себя от поражения, РФ также максимально применяет средства радиоэлектронной борьбы.

"РЭБы очень активно работают. Есть даже такие примеры, когда ракетоноситель действительно находится в Черном море, но локация по РЭБу показывает, что он где-то в крымских горах. То есть включают максимально, потому что как раз и боятся наших украинских дронов", — говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что инициатива в Черном море сегодня находится в руках ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки на Одессу. А также о поврежденном обстрелом роддоме.