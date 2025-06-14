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Главная Одесса Ракетная угроза с Черного моря — РФ держит Калибры наготове

Ракетная угроза с Черного моря — РФ держит Калибры наготове

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 10:21
Ракетоносители России в Черном и Средиземном морях 14 июня
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Сколько кораблей на дежурстве Движение по Керченскому проливу

Россия продолжает создавать напряжение в морях вокруг Украины. В Черном море зафиксирован ракетоноситель с Калибрами. Кроме этого, активность вражеских кораблей сохраняется в Средиземном море.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

По данным ВМС, в Черном море находится один вражеский корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр", которые представляют серьезную угрозу — общий залп может достигать до 6 ракет. Мониторинговые каналы сообщают, что это ракетоноситель проекта "Варшавянка".

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Сообщение мониторинговых каналов. Фото: скриншот

В Азовском море вражеских кораблей пока нет. Однако в Средиземном море фиксируется присутствие трех кораблей страны-агрессора, один из которых также вооружен "Калибрами". Его возможный залп — до 8 ракет. Такая концентрация вооружений позволяет врагу нанести удар фактически в любой момент.

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки зафиксировано активное судоходство через Керченский пролив. В направлении Черного моря прошло 6 судов, из которых 4 продолжили движение в сторону Босфора. Еще 6 судов отправились в Азовское море. Эти перемещения свидетельствуют о постоянном пополнении ресурсов врага и поддержке его логистики.

Кроме этого, обеспокоенность вызывает нарушение Россией Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года. Вражеские суда регулярно отключают системы автоматической идентификации, что является грубым нарушением международных норм безопасности мореплавания. Это затрудняет контроль за движением и представляет угрозу не только для военных, но и для гражданских судов.

Напомним, российские оккупанты беспилотниками атаковали Запорожье, сгорели более 10 автомобилей. Также мы писали, что информация о якобы пересечении оккупантами административной границы Днепропетровской области — не соответствует действительности.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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