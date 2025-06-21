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Главная Одесса РФ вывела ракетоноситель в Черное море — какая угроза для Одессы

РФ вывела ракетоноситель в Черное море — какая угроза для Одессы

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Дата публикации 21 июня 2025 09:55
Корабль с "Калибрами" РФ снова в Черном море
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Сколько кораблей в Черном море Движение по Керченскому проливу

По состоянию на утро 21 июня Россия продолжает держать напряжение у берегов Украины. В Черном море снова зафиксирован ракетный корабль с "Калибрами" на борту, также ракетоносители наблюдаются и в Средиземном море.

Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в Черном море

По информации военных моряков, в Черном море зафиксирован один вражеский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр". Его залповая мощность до двух ракет.

В Азовском море вражеских кораблей нет, зато в Средиземном море находятся два боевых судна под российским флагом.

Движение по Керченскому проливу

В течение последних суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли два гражданских судна, одно из которых дальше двинулось в Босфор. Еще шесть судов прошли в обратном направлении — в Азовское море, четыре из них прибыли из пролива Босфор.

В то же время, по данным ВМС, Россия в очередной раз нарушила Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации своих судов. Это затрудняет контроль за морским движением и ставит под угрозу безопасность гражданского флота.

Напомним, ночью оккупанты выпустили по Кременчугу ударные дроны Shahed-136, аэробаллистические ракеты 9-С-7760 "Кинжал" и крылатые ракеты 3М14 "Калибр"/Р-500 "Искандер-К". Также мы писали, что россияне атаковали дронами город Сумы, в результате обстрела пострадала женщина.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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