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Главная Одесса Россия усилила ракетные атаки с Черного моря — что это значит

Россия усилила ракетные атаки с Черного моря — что это значит

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Дата публикации 21 июня 2025 13:58
Россия теперь чаще запускает "Калибры" из Черного моря
Пуск ракеты с корабля. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Россия меняет тактику обстрелов Оккупанты чаще запускают Калибры

В июне Россия уже в третий раз запускает ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, тогда как раньше это происходило раз в месяц. Однако, как отмечает представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, это не признак усиления, а наоборот — уменьшение возможностей.

Об этом он заявил в субботу, 21 июня, в эфире телемарафона "Мы — Украина".

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"Это один и тот же корабль. Массового применения мы не видим. Но сам факт подтверждает, что враг ищет способы поддержать темп атак", — отметил Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук пояснил, что раньше сигналом к запуску ракет с моря обычно было появление в небе стратегической авиации — именно она указывала на подготовку к масштабному удару. Теперь же картина изменилась.

"Посмотрите на небо — там стало меньше вражеских самолетов. И это признак того, что у них уменьшились способности наносить удары с воздуха", — сказал он.

Оккупанты чаще запускают Калибры

По словам представителя ВМС ВСУ, вместо авиации захватчики переориентируются на морские пуски. В ночь на 21 июня, например, по Украине выпущено более 270 ударных дронов и ракет. Среди них — четыре крылатые ракеты "Калибр", две ракеты "Искандер-К" и две аэробаллистические "Кинжалы".

"В целом — это большая атака, но количество воздушных ракет уменьшается. Это надо понимать. У них не бесконечный арсенал", — отмечает представитель ВМС.

Отметим, несмотря на интенсивность атак, во время последней было уничтожено 260 воздушных целей.

Напомним, в ГУР раскрыли детали относительно запасов ракет и дронов в России. Также мы сообщали, что сейчас в Черном море дежурит снаряженный ракетоноситель.

Одесса Черное море Новости Одессы атака калибры ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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