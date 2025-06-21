Россия теперь чаще запускает "Калибры" из Черного моря

Пуск ракеты с корабля. Фото иллюстративное: росСМИ

В июне Россия уже в третий раз запускает ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, тогда как раньше это происходило раз в месяц. Однако, как отмечает представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, это не признак усиления, а наоборот — уменьшение возможностей.

Об этом он заявил в субботу, 21 июня, в эфире телемарафона "Мы — Украина".

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"Это один и тот же корабль. Массового применения мы не видим. Но сам факт подтверждает, что враг ищет способы поддержать темп атак", — отметил Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук пояснил, что раньше сигналом к запуску ракет с моря обычно было появление в небе стратегической авиации — именно она указывала на подготовку к масштабному удару. Теперь же картина изменилась.

"Посмотрите на небо — там стало меньше вражеских самолетов. И это признак того, что у них уменьшились способности наносить удары с воздуха", — сказал он.

Оккупанты чаще запускают Калибры

По словам представителя ВМС ВСУ, вместо авиации захватчики переориентируются на морские пуски. В ночь на 21 июня, например, по Украине выпущено более 270 ударных дронов и ракет. Среди них — четыре крылатые ракеты "Калибр", две ракеты "Искандер-К" и две аэробаллистические "Кинжалы".

"В целом — это большая атака, но количество воздушных ракет уменьшается. Это надо понимать. У них не бесконечный арсенал", — отмечает представитель ВМС.

Отметим, несмотря на интенсивность атак, во время последней было уничтожено 260 воздушных целей.

Напомним, в ГУР раскрыли детали относительно запасов ракет и дронов в России. Также мы сообщали, что сейчас в Черном море дежурит снаряженный ракетоноситель.