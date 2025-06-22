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Главная Одесса РФ вывела все корабли из Черного моря — где есть угроза

РФ вывела все корабли из Черного моря — где есть угроза

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Дата публикации 22 июня 2025 11:00
Российские корабли в морях 22 июня - оперативная ситуация
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Российские ракетоносители в морях Движение по Керченскому проливу

Российский флот временно исчез из Черного и Азовского морей, однако боевые корабли наблюдаются в Средиземном море. Кроме того, враг продолжает вести скрытую деятельность и манипулировать гражданскими маршрутами через Керченский пролив.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Российские ракетоносители в морях

По информации ВМС ВСУ, по состоянию на утро 22 июня в Черном и Азовском морях пока не обнаружено ни одного корабля страны-агрессора. В Средиземном море остаются два российских военных корабля, однако ни один из них не является носителем крылатых ракет "Калибр", что могло бы представлять непосредственную угрозу для Украины.

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив прошло 9 судов. В Черное море вошли 3 судна, из которых 1 продолжило движение в направлении Босфора. В Азовское море зашли 6, среди них 3 пришли из Босфора.

РФ продолжает игнорировать правила безопасности на море. Военные моряки сообщают, что российские суда выключают автоматическую систему идентификации, что прямо нарушает Международную конвенцию SOLAS — документ, призванный защищать человеческие жизни в море.

Напомним, ночью российские оккупанты дронами атаковали юг Одесской области, есть разрушения. Также захватчики обстреляли Славянск Донецкой области нанесли удар по многоэтажке в Краматорске.

Одесса Черное море Азовское море Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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