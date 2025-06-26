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Головна Одеса Без улова та під статею — як покарають браконьєра на Одещині

Без улова та під статею — як покарають браконьєра на Одещині

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Дата публікації: 26 червня 2025 14:20
На Одещині піймали браконьєра, який наловив риби на майже 365 тисяч гривень
Виловлена риба. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Мешканець Одещини наловив риби у Дністровському липані на майже 365 тисяч гривень. Однак правоохоронці його піймали на гарячому та відкрили справу — чоловіку загрожує обмеження волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 37-річний місцевий житель здійснював вилов живих біоресурсів поблизу села Шабо. Для цього фігурант використовував заборонене знаряддя лову. Викликана на місце слідчо-оперативна група вилучила у рибалки 6 ліскових сіток та 225 одиниць риби, серед якої карась, тараня, кефаль, лобань, лящ, окунь та оселедець. На час досудового розслідування їх передали на зберігання до спеціалізованого підприємства. За даними екологічно-інженерної експертизи, сума завданих фігурантом державі збитків склала 364 тисячі 429 гривень.

на одещині поліцейські повідомили про підозру браконьєру з білгород-дністровського району
Вилучені сітки. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, яке заподіяло істотну шкоду). Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про браконьєрів, які ловили рибу сітками. А також про чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику.

Одеса Одеська область браконьєри Новини Одеси риба
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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