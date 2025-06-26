Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Без улова и под статьей — как накажут браконьера на Одесчине

Без улова и под статьей — как накажут браконьера на Одесчине

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 14:20
В Одесской области поймали браконьера, который наловил рыбы почти на 365 тысяч гривен
Выловленная рыба. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Житель Одесской области наловил рыбы в Днестровском липане на почти 365 тысяч гривен. Однако правоохранители его поймали с поличным и открыли дело — мужчине грозит ограничение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, 37-летний местный житель осуществлял вылов живых биоресурсов вблизи села Шабо. Для этого фигурант использовал запрещенное орудие лова. Вызванная на место следственно-оперативная группа изъяла у рыбака 6 лесковых сетей и 225 единиц рыбы, среди которой карась, тарань, кефаль, лобань, лещ, окунь и сельдь. На время досудебного расследования их передали на хранение специализированному предприятию. По данным экологически-инженерной экспертизы, сумма нанесенного фигурантом государству ущерба составила 364 тысячи 429 гривен.

на одещині поліцейські повідомили про підозру браконьєру з білгород-дністровського району
Изъятые сетки. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, которое причинило существенный вред). Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, недавно мы писали о браконьерах, которые ловили рыбу сетями. А также о мужчине, который предлагал взятку пограничнику.

Одесса Одесская область браконьеры Новости Одессы рыба
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации