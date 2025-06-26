В Одесской области поймали браконьера, который наловил рыбы почти на 365 тысяч гривен

Выловленная рыба. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области наловил рыбы в Днестровском липане на почти 365 тысяч гривен. Однако правоохранители его поймали с поличным и открыли дело — мужчине грозит ограничение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 37-летний местный житель осуществлял вылов живых биоресурсов вблизи села Шабо. Для этого фигурант использовал запрещенное орудие лова. Вызванная на место следственно-оперативная группа изъяла у рыбака 6 лесковых сетей и 225 единиц рыбы, среди которой карась, тарань, кефаль, лобань, лещ, окунь и сельдь. На время досудебного расследования их передали на хранение специализированному предприятию. По данным экологически-инженерной экспертизы, сумма нанесенного фигурантом государству ущерба составила 364 тысячи 429 гривен.

Изъятые сетки. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, которое причинило существенный вред). Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, недавно мы писали о браконьерах, которые ловили рыбу сетями. А также о мужчине, который предлагал взятку пограничнику.