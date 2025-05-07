В Одесской области мужчина предложил 2000 долларов пограничнику за перевозку уклониста в Приднестровье

Задержание фигуранта. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области мужчина предложил деньги пограничнику, чтобы заранее подготовить условия безопасного перехода границы для своего знакомого. Однако не получилось — правоохранители задержали фигуранта во время передачи части средств.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 39-летний гражданин пытался договориться с пограничником о переправке в Приднестровье мужчины призывного возраста. Согласно предложению, за 2000 долларов США правоохранитель должен был предоставить служебную информацию о размещении нарядов. Однако военнослужащий сразу же сообщил своему руководству о предложении неправомерной выгоды. Поэтому в Одессе фигуранта поймали с поличным, во время передачи задатка в 1000 долларов.

Изъятые деньги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в более 180 тыс. гривен. Фигуранту грозит до 4 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о задержании лиц, которые перевозили в Молдову. А также о задержании иностранцев-браконьеров.