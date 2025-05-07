Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Не домовилися — в Одесі чоловік пропонував хабар прикордоннику

Не домовилися — в Одесі чоловік пропонував хабар прикордоннику

Ua en ru
Дата публікації: 7 травня 2025 15:40
На Одещині чоловік запропонував 2000 доларів прикордоннику за перевезення ухилянта до Придністров'я
Затримання фігуранта. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині чоловік запропонував гроші прикордоннику, аби заздалегідь підготувати умови безпечного переходу кордону для свого знайомого. Однак не вийшло — правоохоронці затримали фігуранта під час передачі частини коштів.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, 39-річний громадянин намагався домовитись із прикордонником про переправлення у Придністров'я чоловіка призовного віку. Згідно з пропозицією, за 2000 доларів США вартовий мав надати службову інформацію щодо розміщення нарядів. Однак військовослужбовець одразу ж повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди. Тому в Одесі хабародавця зловили на гарячому, під час передачі завдатку у 1000 доларів.

Возможно, это изображение 2 человека
Вилучені гроші. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави у понад 180 тис. гривень. Фігуранту загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання осіб, які перевозили до Молдови. А також про затримання іноземців-браконьєрів.

Одеса кордон гроші прикордонники Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER