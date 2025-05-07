На Одещині чоловік запропонував 2000 доларів прикордоннику за перевезення ухилянта до Придністров'я

Затримання фігуранта. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині чоловік запропонував гроші прикордоннику, аби заздалегідь підготувати умови безпечного переходу кордону для свого знайомого. Однак не вийшло — правоохоронці затримали фігуранта під час передачі частини коштів.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 39-річний громадянин намагався домовитись із прикордонником про переправлення у Придністров'я чоловіка призовного віку. Згідно з пропозицією, за 2000 доларів США вартовий мав надати службову інформацію щодо розміщення нарядів. Однак військовослужбовець одразу ж повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди. Тому в Одесі хабародавця зловили на гарячому, під час передачі завдатку у 1000 доларів.

Вилучені гроші. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави у понад 180 тис. гривень. Фігуранту загрожує до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання осіб, які перевозили до Молдови. А також про затримання іноземців-браконьєрів.