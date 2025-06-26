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Главная Одесса Чиновница на Одесчине начислила себе выплат на более чем 270 тыс.

Чиновница на Одесчине начислила себе выплат на более чем 270 тыс.

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Дата публикации 26 июня 2025 12:10
Чиновница в Одесской области насчитала себе более 270 тысяч заработной платы
Полицейская за протоколом. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Чиновница одних из коммунальных учреждений Подольщины присвоила более 270 тысяч бюджетных средств, после чего сразу уволилась. Однако растрата была обнаружена, женщине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, в период с ноября 2021 по апрель 2024 года женщина, находясь на должности директора одного из коммунальных предприятий Кодымского городского совета, начисляла себе повышенную заработную плату и материальную помощь. Это повлекло за собой и избыточное начисление единого социального взноса. По результатам назначенной полицейскими судебно-экономической экспертизы, своими действиями чиновница нанесла государству ущерб на сумму 270 тыс. 771 грн. После сделанного подозреваемая сразу уволилась.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который присвоил горючего на 60 тысяч гривен. А также о взятии под стражу депутата одесской мэрии.

Одесса деньги Новости Одессы зарплата Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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