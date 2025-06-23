Завідувач господарством ліцею на Одещині привласнив пального на 60 тисяч гривень

Підозрюваний у поліції. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Завідувач господарством одного з ліцеїв на Одещині привласнив пальне, що належало освітньому закладу, на понад 60 тисяч гривень. Однак його піймали на гарячому, чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Директорка одного з навчальних закладів Балтщини звернулася до правоохоронних органів з заявою про перевірку діяльності її підлеглого, який обіймав посаду завідувача господарством. Посадовиця повідомила, що інвентаризація майна, за яке відповідала вказана службова особа, виявила нестачу на суму більше 60 тисяч гривень. В результаті судово-економічна експертиза зафіксувала порушення обліку та витрат матеріальних цінностей. Слідчі встановили, що 50-річний чоловік систематично використовував частину отриманих для потреб ліцею талонів на бензин у власних цілях. Загалом фігурант привласнив майже 1400 літрів пального, чим завдав матеріальної шкоди навчальному закладу на суму понад 61 тис. грн.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.



Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеських підприємців, які привласнили мільйони на продуктах харчування для військових, а також про схему одеського лікаря, який допомагав уникати мобілізації.