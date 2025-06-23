Заведующий хозяйством лицея в Одесской области присвоил горючего на 60 тысяч гривен

Подозреваемый в полиции. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Заведующий хозяйством одного из лицеев в Одесской области присвоил горючее, принадлежавшее образовательному учреждению, на более 60 тысяч гривен. Однако его поймали с поличным, мужчине грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Директор одного из учебных заведений Балтщины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о проверке деятельности ее подчиненного, который занимал должность заведующего хозяйством. Чиновница сообщила, что инвентаризация имущества, за которое отвечала указанное лицо, выявила недостачу на сумму более 60 тысяч гривен. В результате судебно-экономическая экспертиза обнаружила нарушения учета и расходов материальных ценностей. Следователи установили, что 50-летний мужчина систематически использовал часть полученных для нужд лицея талонов на бензин в собственных целях. В общем фигурант присвоил почти 1400 литров топлива, чем нанес материальный ущерб учебному заведению на сумму более 61 тыс. грн.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.



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