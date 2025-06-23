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Главная Одесса Присвоил горючего на 60 тыс. — житель Одесчины воровал у лицея

Присвоил горючего на 60 тыс. — житель Одесчины воровал у лицея

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 15:00
Заведующий хозяйством лицея в Одесской области присвоил горючего на 60 тысяч гривен
Подозреваемый в полиции. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Какое наказание грозит Подробности дела

Заведующий хозяйством одного из лицеев в Одесской области присвоил горючее, принадлежавшее образовательному учреждению, на более 60 тысяч гривен. Однако его поймали с поличным, мужчине грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Директор одного из учебных заведений Балтщины обратилась в правоохранительные органы с заявлением о проверке деятельности ее подчиненного, который занимал должность заведующего хозяйством. Чиновница сообщила, что инвентаризация имущества, за которое отвечала указанное  лицо, выявила недостачу на сумму более 60 тысяч гривен. В результате судебно-экономическая экспертиза обнаружила нарушения учета и расходов материальных ценностей. Следователи установили, что 50-летний мужчина систематически использовал часть полученных для нужд лицея талонов на бензин в собственных целях. В общем фигурант присвоил почти 1400 литров топлива, чем нанес материальный ущерб учебному заведению на сумму более 61 тыс. грн.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об одесских предпринимателях, которые присвоили миллионы на продуктах питания для военных. о схеме одесского врача, который помогал избегать мобилизации.

Одесса Одесская область Криминал Новости Одессы лицей
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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