Мешканець Одещини вкрав чуже авто та отримав 5 років в'язниці

Авто, яке вкрав фігурант. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини вкрав чужу автівку, аби не добиратися додому пішки. Однак правоохоронці піймали його на гарячому — чоловік проведе 5 років за ґратами.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До поліції надійшло повідомлення від жителя Зеленогірської громади про те, що вночі з подвір’я зник його автомобіль "ВАЗ". Легковик було знайдено слідчими на околиці населеного пункту. Правопорушника, яким виявився 26-річний житель Балтської ОТГ, поліцейські затримали того ж дня. Він пояснив, що побачив на неогородженому подвір’ї машину і вирішив на ній доїхати додому, щоб не добиратися пішки. Дверцята виявилися не зачиненими, а двигун він завів, з’єднавши дроти живлення в замку запалювання. Проте далеко поїхати чоловіку не вдалося — транспортний засіб зламався, тому зловмисник його покинув.



Згідно з висновком експерта, потерпілому було завдано збитків на суму понад 16 тисяч гривень. Під час слідства поліцейські встановили, що фігурант вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та має непогашену судимість за шахрайство.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Суд врахував щире каяття, та прирік чоловіка до мінімального покарання за цією статею — п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який підпалив авто військового у Житомирі. А також про службовця, який збив людину своєю машиною на Одещині.