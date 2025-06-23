Житель Одесской области угнал чужое авто и получил 5 лет тюрьмы

Авто, которое угнал фигурант. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области угнал чужую машину, чтобы не добираться домой пешком. Однако правоохранители поймали его с поличным — мужчина проведет 5 лет за решеткой.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

В полицию поступило сообщение от жителя Зеленогорской громады о том, что ночью со двора исчез его автомобиль "ВАЗ". Легковушка была найдена следователями на окраине населенного пункта. Правонарушителя, которым оказался 26-летний житель Балтской ОТГ, полицейские задержали в тот же день. Он объяснил, что увидел на неогороженном дворе машину и решил на ней доехать домой, чтобы не добираться пешком. Дверцы оказались не закрытыми, а двигатель он завел, соединив провода питания в замке зажигания. Однако далеко уехать мужчине не удалось — транспортное средство сломалось, поэтому злоумышленник его покинул.



Согласно заключению эксперта, потерпевшему был нанесен ущерб на сумму более 16 тысяч гривен. Во время следствия полицейские установили, что фигурант уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и имеет непогашенную судимость за мошенничество.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Суд учел искреннее раскаяние, и приговорил мужчину к минимальному наказанию по этой статье — пяти годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который поджег авто военного в Житомире. А также о служащем, который сбил человека своей машиной в Одесской области.