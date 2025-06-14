Військовий ЗСУ на Одещині збив машиною на дорозі психічно хвору людину та отримав умовний термін

Військові ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовий ЗСУ, пересуваючись на своєму автомобілі по Одещині, скоїв наїзд на чоловіка. На службовця відкрили справу, яку скерували до Савранського районного суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий їхав за кермом AUDI A4 AVANT дорогою поблизу села Осички Подільського району. У той же час проїжджу частину переходив чоловік, який, як з'ясувалося, був із вадами психічного здоров’я та посварився зі своїм знайомим посеред траси. Однак службовець не помітив пішоходів вчасно, не встиг загальмувати та здійснив наїзд на хвору людину. В результаті він зламав постраждалому 12 ребер, гомілки та хребет. Крім того, потерпілий отримав розрив тканин печінки та грудного відділу аорти.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Однак суд врахував каяття та звільнив його від 4 років ув'язнення із 1 роком іспитового терміну. Крім того, службовець на рік буде позбавлений водійських прав.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця, який угнав авто на Одещині. А також про військового, який бив свою дружину.