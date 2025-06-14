Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий на Одещині збив людину — яке покарання обрав суд

Військовий на Одещині збив людину — яке покарання обрав суд

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 00:57
Військовий ЗСУ на Одещині збив машиною на дорозі психічно хвору людину та отримав умовний термін
Військові ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

Військовий ЗСУ, пересуваючись на своєму автомобілі по Одещині, скоїв наїзд на чоловіка. На службовця відкрили справу, яку скерували до Савранського районного суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Військовий їхав за кермом AUDI A4 AVANT дорогою поблизу села Осички Подільського району. У той же час проїжджу частину переходив чоловік, який, як з'ясувалося, був із вадами психічного здоров’я та посварився зі своїм знайомим посеред траси. Однак службовець не помітив пішоходів вчасно, не встиг загальмувати та здійснив наїзд на хвору людину. В результаті він зламав постраждалому 12 ребер, гомілки та хребет. Крім того, потерпілий отримав розрив тканин печінки та грудного відділу аорти.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за  2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Однак суд врахував каяття та звільнив його від 4 років ув'язнення із 1 роком іспитового терміну. Крім того, службовець на рік буде позбавлений водійських прав.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця, який угнав авто на Одещині. А також про військового, який бив свою дружину.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації