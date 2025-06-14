Военный ВСУ в Одесской области сбил машиной на дороге психически больного человека и получил условный срок

Военные ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военный ВСУ, передвигаясь на своем автомобиле по Одесской области, совершил наезд на мужчину. На служащего открыли дело, которое направили в Савранский районный суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный ехал за рулем AUDI A4 AVANT по дороге вблизи села Осички Подольского района. В то же время проезжую часть переходил мужчина, который, как выяснилось, был с недостатками психического здоровья и поссорился со своим знакомым посреди трассы. Однако служащий не заметил пешеходов вовремя, не успел затормозить и совершил наезд на больного человека. В результате он сломал пострадавшему 12 ребер, голени и позвоночник. Кроме того, потерпевший получил разрыв тканей печени и грудного отдела аорты.

Что решил суд

Военного признали виновным по 2 статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Однако суд учел раскаяние и освободил его от 4 лет заключения с 1 годом испытательного срока. Кроме того, служащий на год будет лишен водительских прав.

Напомним, недавно мы писали о служащем, который угнал авто в Одесской области. А также о военном, который бил свою жену.