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Главная Одесса На Одесчине ссора закончилась поножовщиной — муж убил жену

На Одесчине ссора закончилась поножовщиной — муж убил жену

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Дата публикации 13 июня 2025 17:35
Житель Одесской области вставил нож своей гражданской жене в грудь - женщина умерла от того, что он ее зарезал
Автомобиль полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Житель Одесской области, находясь в алкогольном опьянении, поссорился со своей гражданской женой, и будучи в ярости достал нож и ударил им женщину. Медики боролись за её жизнь, однако спасти не удалось. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Трагедия произошла после обеда на одной из улиц в городе Рени. По данным следствия, возвращаясь домой из магазина, гражданские супруги начали ссориться из-за бытовых недоразумений. В ходе конфликта 50-летний мужчина достал из кармана нож и ударил им 41-летнюю женщину в грудь. Помощь ей вызвала прохожая.

Медики госпитализировали потерпевшую, но через несколько часов она, к сожалению, умерла. Предварительно, смерть женщины наступила в результате колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца. Полицейские задержали на месте преступления мужчину, изъяли нож, а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Фигурант находился в алкогольном опьянении.

поліцейські затримали жителя ренійської громади за підозрою у вбивстві співмешканки
Нож в крови. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15-ти лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который убил знакомого гранатой. А также о том, как в Бельгии зарезали женщину и жену украинского военного.

Одесса семья конфликт поножовщина Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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