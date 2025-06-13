Возвращение учителя лицея Владимира Жиленко в Одесскую область из плена РФ

Владимир Жиленко. Фото: Александр Лончак

Из российского плена вернулся доброволец, учитель истории из одного из лицеев в Одесской области. Мужчина более 2 лет находился в неволе, и все это время его родные не получали от него ни одной весточки.

Об этом сообщил глава департамента образования и науки одесской областной военной администрации Александр Лончак.

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Возвращение из плена

Из российского плена вернулся учитель истории Балтского лицея №3 Владимир Жиленко, который ушел на фронт добровольцем в начале вторжения. Он попал к россиянам во время боев за Авдеевку в 2023 году и провел в неволе 2 года и 2 месяца. За все это время родные не получили ни одного известия о нем.

"Человек, который прошел сквозь тьму войны, но сохранил достоинство, мужество и веру. Педагог, который пережил не раздел, а целую книгу боли. Воспитатель, доброволец. Наш Учитель, наш коллега, наш Герой — дома. С уставшими глазами, незаживающими ранами, однако с невероятной внутренней силой. Он прошел плен, чтобы снова ступить на родную украинскую землю", — написал глава департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Теперь учителя ожидает длительное время лечения и реабилитации после 800 дней в плену.

Сообщение Александра Лончака. Фото: скриншот

Обмен пленными

Очередной обмен военнопленными состоялся 11 и 12 июня 2025 года. На родную землю вернулись военнослужащие ДШВ, Военно-морских сил, Воздушных сил, ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Среди освобожденных были и защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет. Все обмененные — мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Напомним, недавно мы писали о том, как встречали военно-пленных. А также о смерти служащего, который 2 года назад вернулся из неволи.