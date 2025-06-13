Повернення вчителя ліцею Володимира Жиленко на Одещину з полону РФ

Володимир Жиленко. Фото: Олександр Лончак

З російського полону повернувся доброволець, учитель історії з одного з ліцеїв на Одещині. Чоловік понад 2 роки перебував у неволі, і весь цей час його рідні не отримували від нього жодної вісточки.

Про це повідомив очільник департаменту освіти і науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак.

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Повернення з полону

З російського полону повернувся учитель історії Балтського ліцею №3 Володимир Жиленко, який пішов на фронт добровольцем на початку вторгнення. Він потрапив до росіян під час боїв за Авдіївку у 2023 році та провів у неволі 2 роки та 2 місяці. За весь цей час рідні не отримали жодної звістки про нього.

"Людина, яка пройшла крізь темряву війни, але зберегла гідність, мужність і віру. Педагог, який пережив не розділ, а цілу книгу болю. Виховник, доброволець. Наш Учитель, наш колега, наш Герой — вдома. З втомленими очима, незагоєними ранами, проте з неймовірною внутрішньою силою. Він пройшов полон, щоб знову ступити на рідну українську землю", — написав очільник департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

Тепер на вчителя очікує тривалий час лікування та реабілітації після 800 днів у полоні.

Повідомлення Олександра Лончака. Фото: скриншот

Обмін полоненими

Черговий обмін військовополоненими відбувся 11 та 12 червня 2025 року. На рідну землю повернулися військовослужбовці ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених були й захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі обмінені — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як зустрічали військовополонених. А також про смерть службовця, який 2 роки тому повернувся з неволі.