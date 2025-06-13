НАБУ розслідує справу щодо хабара у 12 мільйонів гривень за вплив на керівництво Чорноморського порту на Одещині

Порт у Чорноморську. Фото: Морський торговельний порт Чорноморськ

Суд виніс вироки підприємцям, які намагалися за хабар вплинути на директора порту "Чорноморськ" на Одещині. Бізнесмени визнали свою провину та мають сплатити чималі штрафи.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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Подробиці справи

За даними слідства, підприємець у змові з начальницею служби правового забезпечення порту "Чорноморськ" та колишнім позаштатним радником директора вимагали у керівниці приватної компанії 12 млн грн. За цю суму вони обіцяли забезпечити укладення договору про відступлення від вимоги боргу від приватного товариства. Гроші мали бути перераховані на рахунок іншої компанії під приводом фінансово-господарської операції.

За даними ЗМІ, мова йде про підприємця Дмитра Травінова (директор ТОВ "Автотехцентр"), начальниці юридичної служби порту Олени Новичкової та колишнього радника керівнка компанії Олександр Булавченко.

Рішення суду

Двоє з фігурантів визнали свою провину за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Кожен отримав штраф по 42,5 тис. грн та зобов'язався перерахувати по 1 млн грн на потреби ЗСУ.

Що відомо про директора ТОВ "Автотехцентр"

Директор ТОВ "Автотехцентр" Дмитро Травінов раніше проходив обвинуваченим за фактом отримання 250 тис. гривень за сприяння у затвердженні плану відродження приватної збанкрутілої фірми. Після початку розслідування втік в Іспанії, але там був затриманий поліцією. У 2025-му він уклав угоду зі слідством. У її рамках зобов'язався виплатити 7 млн ​​грн у фонд "Повернись живим", передати армії 8 млн грн та 6 особистих автомобілів. Крім того, погодився віддати на користь держави земельну ділянку та будинок в Одесі. Суд призначив посадовцю 8 років позбавлення волі проте його звільнили від цього покарання з випробувальним терміном у три роки.

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