Російське судно ANKA, яке перевозило вкрадене українське зерно передали управлінню АРМА на продаж

Суховантаж ANKA. Фото: ORIENTAL SHIPPING AGENCY

Судно, яке перевозило вкрадене українське зерно з окупованих територій, передали в управління з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Надалі його планують продати, приблизна вартість плавзасобу — 400 тисяч доларів.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Рішення суду

Дніпровський районний суд Києва задовольнив прохання Прокуратури Криму передати балкер ANKA, який вивозив зерно із порту Севастополя в управління АРМА. Надалі судно виставлять на аукціон. Приблизна ринкова вартість вилученого на користь держави плавзасобу становить 400 тисяч доларів.

Що відомо про судно ANKA

За даними слідства, у листопаді 2024 року суховантаж ANKA під прапором іноземної країни незаконно вивіз з закритого Україною Севастопольського морського порту понад 4,6 тис тонн пшениці. Цю агропродукцію росіяни вкрали на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей та переправляли до третіх країн, використовуючи Кримський півострів. У квітні 2025 року після завантаження в Молдові судно слідувало водами нашої країни. Під час проходження акваторії річки Дунай, воно було затримано правоохоронними органами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як росіяни розбирають захоплений український корабель на запчастини. А також про те, чому Чорне море сьогодні стало сірою зоною.