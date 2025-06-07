Росіяни розбирають український корабель "Костянтин Ольшанський"

Корабель, який окупанти розбирають на запчастини. Фото ілюстративне: defence-ua.com

В окупованому Севастополі росіяни розбирають український десантний корабель. Його загарбники використовують як склад запчастин для ремонту своїх суден.

Про це повідомили агенти підпільного руху "АТЕШ".

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Агенти руху спротиву "АТЕШ" стверджують, що росіяни демонтують корабель "Костянтин Ольшанський". Його було захоплено під час анексії Криму у 2014 році, а зараз він перетворився на джерело деталей для інших суден Чорноморського флоту РФ.

З корабля регулярно знімають обладнання, щоб хоч якось тримати на ходу старі кораблі, які перебувають у поганому стані. Це ще один доказ серйозних технічних проблем у російському флоті. Через санкції, удари ЗСУ по військових об'єктах і порушені логістичні шляхи, РФ не має можливості проводити нормальні ремонти.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 7 червня, у Середземному морі перебувають три ворожі судна. Також ми писали, що в Чорному морі поблизу Криму палає газодобувна вежа Петро Годованець.