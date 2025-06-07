Росіяни розбирають український корабель "Костянтин Ольшанський"

Росіяни розбирають окупований український корабель на запчастини
В окупованому Севастополі росіяни розбирають український десантний корабель. Його загарбники використовують як склад запчастин для ремонту своїх суден.
Про це повідомили агенти підпільного руху "АТЕШ".
Окупанти розбирають український корабель
Агенти руху спротиву "АТЕШ" стверджують, що росіяни демонтують корабель "Костянтин Ольшанський". Його було захоплено під час анексії Криму у 2014 році, а зараз він перетворився на джерело деталей для інших суден Чорноморського флоту РФ.
З корабля регулярно знімають обладнання, щоб хоч якось тримати на ходу старі кораблі, які перебувають у поганому стані. Це ще один доказ серйозних технічних проблем у російському флоті. Через санкції, удари ЗСУ по військових об'єктах і порушені логістичні шляхи, РФ не має можливості проводити нормальні ремонти.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 7 червня, у Середземному морі перебувають три ворожі судна. Також ми писали, що в Чорному морі поблизу Криму палає газодобувна вежа Петро Годованець.
Читайте Новини.LIVE!