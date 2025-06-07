У ВМС повідомили про ситуацію у Чорному морі — чи є загроза

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує тримати напругу у морях. Так станом на сьогодні, 7 червня, у Середземному морі перебувають три ворожі судна. Окрім цього окупанти продовжують порушувати морське право.

Про це у суботу, 7 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі не зафіксовано жодного російського корабля. Також немає ракетоносіїв і в Азовському морі. Проте ситуація в Середземному морі залишається напруженою. Там перебувають три ворожі кораблі, один з яких оснащений крилатими ракетами типу "Калібр". Загальний залп цього судна може становити до восьми ракет. Такі ракети Росія неодноразово використовувала для ударів по цивільній інфраструктурі в Україні.

Рух Керченською протокою

За добу в напрямку Чорного моря пройшли 8 суден, 5 з них продовжили рух до Босфору. У зворотному напрямку — до Азовського моря — зайшли 4 судна, проте жодне з них не прямувало з протоки Босфор.

Окрему увагу військові звертають на чергове порушення міжнародного морського права з боку Росії. Йдеться про Конвенцію SOLAS — документ, що зобов’язує судна зберігати активні системи ідентифікації для безпеки на морі. Російські кораблі, як і раніше, вимикають ці системи, що ускладнює їх відстеження та несе ризики для інших суден.

Нагадаємо, уночі росіяни безпілотниками атакували Одеський район. Під ударом опинилось селище Овідіополь, там окупанти пошкодили храм і низку інших об'єктів. Також ми писали, що у Чорному морі поблизу Криму палає газодобувна вежа Петро Годованець.