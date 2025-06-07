В ВМС сообщили о ситуации в Черном море — есть ли угроза

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия продолжает держать напряжение в морях. Так по состоянию на сегодня, 7 июня, в Средиземном море находятся три вражеских судна. Кроме этого оккупанты продолжают нарушать морское право.

Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море не зафиксировано ни одного российского корабля. Также нет ракетоносителей и в Азовском море. Однако ситуация в Средиземном море остается напряженной. Там находятся три вражеских корабля, один из которых оснащен крылатыми ракетами типа "Калибр". Общий залп этого судна может составлять до восьми ракет. Такие ракеты Россия неоднократно использовала для ударов по гражданской инфраструктуре в Украине.

Движение по Керченскому проливу

За сутки в направлении Черного моря прошли 8 судов, 5 из них продолжили движение к Босфору. В обратном направлении — в Азовское море — зашли 4 судна, однако ни одно из них не направлялось из пролива Босфор.

Отдельное внимание военные обращают на очередное нарушение международного морского права со стороны России. Речь идет о Конвенции SOLAS — документ, обязывающий суда сохранять активные системы идентификации для безопасности на море. Российские корабли по-прежнему выключают эти системы, что затрудняет их отслеживание и несет риски для других судов.

Напомним, ночью россияне беспилотниками атаковали Одесский район. Под ударом оказался поселок Овидиополь, там оккупанты повредили храм и ряд других объектов. Также мы писали, что в Черном море вблизи Крыма пылает газодобывающая башня Петр Годованец.