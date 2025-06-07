Атака дронами на Одещину 7 червня — які наслідки

Вибите вікно у храмі. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 7 червня російські війська безпілотниками атакували Одеський район. Під ударом опинилось селище Овідіополь, де пошкоджено храм і низку інших об'єктів. Наслідки обстрілу наразі фіксують правоохоронці.

Про це у суботу, 7 червня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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За їхніми даними, внаслідок атаки пошкоджено будівлю місцевого храму. Також зазнали руйнувань інші об’єкти селищної інфраструктури — точна кількість та ступінь пошкоджень ще встановлюється. Наразі в Овідіополі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Прокуратура відкрила справу

Чорноморська окружна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про черговий воєнний злочин з боку Росії.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають речові докази та опитують свідків. Ці дії потрібні, щоби згодом притягнути винних до відповідальності, зокрема й на міжнародному рівні.

Нагадаємо, уночі російські окупанти обстріляли Дніпро. У місті пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад та декілька десятків гаражів. Також ми писали, що у Харкові загарбники поцілили у приватний будинок та по території ВНЗ.