Атака дронами на Одещину 7 червня — які наслідки

Дронова атака на Одещину — росіяни пошкодили храм в області
У ніч проти 7 червня російські війська безпілотниками атакували Одеський район. Під ударом опинилось селище Овідіополь, де пошкоджено храм і низку інших об'єктів. Наслідки обстрілу наразі фіксують правоохоронці.
Про це у суботу, 7 червня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Нічна дронова атака на Одещину
За їхніми даними, внаслідок атаки пошкоджено будівлю місцевого храму. Також зазнали руйнувань інші об’єкти селищної інфраструктури — точна кількість та ступінь пошкоджень ще встановлюється. Наразі в Овідіополі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Постраждалих, за попередніми даними, немає.
Прокуратура відкрила справу
Чорноморська окружна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про черговий воєнний злочин з боку Росії.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають речові докази та опитують свідків. Ці дії потрібні, щоби згодом притягнути винних до відповідальності, зокрема й на міжнародному рівні.
Нагадаємо, уночі російські окупанти обстріляли Дніпро. У місті пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад та декілька десятків гаражів. Також ми писали, що у Харкові загарбники поцілили у приватний будинок та по території ВНЗ.
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