Атака дронами в Одесской области 7 июня - какие последствия

Выбитое окно в храме. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 7 июня российские войска беспилотниками атаковали Одесский район. Под ударом оказался поселок Овидиополь, где поврежден храм и ряд других объектов. Последствия обстрела сейчас фиксируют правоохранители.

Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Ночная дроновая атака на Одесскую область

По их данным, в результате атаки повреждено здание местного храма. Также подверглись разрушениям другие объекты поселковой инфраструктуры — точное количество и степень повреждений еще устанавливается. Сейчас в Овидиополе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Прокуратура открыла дело

Черноморская окружная прокуратура уже открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Речь идет об очередном военном преступлении со стороны России.

Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Эти действия нужны, чтобы впоследствии привлечь виновных к ответственности, в том числе и на международном уровне.

Напомним, ночью российские оккупанты обстреляли Днепр. В городе повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Также мы писали, что в Харькове захватчики попали в частный дом и по территории вуза.