Росія вивела ракетоносії у Чорне та Середземне моря

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія знову вивела ракетоносії у Чорне та Середземне моря. Загалом на чергуванні перебувають п’ять ворожих кораблів, три з яких — носії "Калібрів". Загроза обстрілів з моря залишається.

Про це у неділю, 25 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на 24 травня в акваторії Чорного моря перебувають два російські військові кораблі. Обидва є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Сумарно вони можуть нести до 12 ракет.

В Азовському морі наразі ворожі кораблі відсутні. Натомість у Середземному морі фіксують три російські кораблі, з яких один має на борту ракети "Калібр" із загальним залпом до 8 одиниць.

Рух Керченською протокою

Окрім цього, спостерігається активність судноплавства через Керченську протоку. За останню добу до Чорного моря пройшли чотири судна, з них два продовжили рух до Босфору. У зворотному напрямку — до Азовського моря — зайшло шість суден, одне з яких прийшло з боку Босфору.

При цьому росіяни регулярно порушують Міжнародну конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що ускладнює моніторинг і ставить під загрозу безпеку цивільного судноплавства.

Нагадаємо, уночі російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу. Зокрема, під обстріли потрапила Одеса, де згоріла автостоянка з автівками, та Миколаїв. Там загарбники поцілили у житловий будинок, є загиблі.