Відео евакуації дівчини з-під завалів у Миколаєві

Рятувальники проводять евакуацію людей зі зруйнованого будинку у Миколаєві. Фото: ДСНС

Після нічної атаки дронами по Миколаєву рятувальники продовжують розбирати завали. Загинула одна людина, п’ятеро поранені. Пошкоджено будинки, інфраструктуру та лінії електропередач.

Разючі кадри евакуації мешканців, які не могли вибратись самостійно, оприлюднили в Головному управління ДСНС в Миколаївській області.

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Рятувальники дістали дівчину з-під завалів

Рятувальники повідомили, що однією із перших дістали 20-річну дівчину. Її обережно деблокували та спустили на ношах автодрабиною. Зараз вона перебуває в лікарні, медики борються за її життя.

Під завалами знайшли тіло чоловіка

Окрім цього, ворожий удар обірвав життя 77-річного чоловіка. У ДСНС повідомили, що його тіло дістали після декількох годин роботи над розбором завалів. Родина старенького до останнього сподівалася на диво, якого не сталося.

Також оприлюднено кадри порятунку двох чоловіків з іншого пошкодженого будинку. Через заблоковані двері вони не могли вийти з квартири. Рятувальники спустили їх на землю автодрабиною, допомоги медиків вони не потребували.

Наслідки атаки на Миколаїв

Відомо, що внаслідок російської атаки на Миколаїв пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, офіси, приватні будинки та електромережі. Обстрілами зачеплено кілька районів міста. Уламки влучили в сусідні будинки.

Наразі на місці працюють усі служби: 45 рятувальників, 9 одиниць техніки, комунальники, поліція, Червоний Хрест і волонтери. Людям з пошкоджених будинків допомагають психологи, розгорнуто пункт харчування.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня російські окупанти також вдарили й по Одесі. Під обстріли потрапив і Київ та Житомирщина.