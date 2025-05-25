Видео эвакуации девушки из-под завалов в Николаеве

Спасатели проводят эвакуацию людей из разрушенного дома в Николаеве. Фото: ГСЧС

После ночной атаки дронами по Николаеву спасатели продолжают разбирать завалы. Погиб один человек, пятеро ранены. Повреждены дома, инфраструктура и линии электропередач.

Впечатляющие кадры эвакуации жителей, которые не могли выбраться самостоятельно, обнародовали в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

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Спасатели достали девушку из-под завалов

Спасатели сообщили, что одной из первых достали 20-летнюю девушку. Ее осторожно деблокировали и спустили на носилках по автолестнице. Сейчас она находится в больнице, медики борются за ее жизнь.

Под завалами нашли тело мужчины

Кроме этого, вражеский удар оборвал жизнь 77-летнего мужчины. В ГСЧС сообщили, что его тело достали после нескольких часов работы над разбором завалов. Семья старика до последнего надеялась на чудо, которого не произошло.

Также обнародованы кадры спасения двух мужчин из другого поврежденного дома. Из-за заблокированной двери они не могли выйти из квартиры. Спасатели спустили их на землю автолестницей, в помощи медиков они не нуждались.

Последствия атаки на Николаев

Известно, что в результате российской атаки на Николаев повреждены несколько объектов инфраструктуры, офисы, частные дома и электросети. Обстрелами задето несколько районов города. Обломки попали в соседние дома.

Сейчас на месте работают все службы: 45 спасателей, 9 единиц техники, коммунальщики, полиция, Красный Крест и волонтеры. Людям из поврежденных домов помогают психологи, развернут пункт питания.

Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты также ударили и по Одессе. Под обстрелы попал и Киев и Житомирская область.