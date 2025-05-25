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Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси

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Дата публікації: 25 травня 2025 08:10
Пожежа в Одесі після атаки дронами — згоріли 20 авто
Наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: ДСНС

У ніч на 25 травня російські окупанти знову вдарили по Одесі. Цього разу постраждала автостоянка у житловому кварталі — згоріли десятки машин. На щастя, рятувальники швидко впорались з полум’ям і не допустили його поширення. 

Про це у неділю, 25 травня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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За інформацією рятувальників, один із ворожих ударів прийшовся на автостоянку, розташовану серед багатоповерхових житлових будинків. Полум’я охопило одразу 20 автомобілів.

Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси - фото 1
В Одесі унаслідок влучання дронами згоріла автостоянка. Фото: ДСНС 
Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси - фото 3
Рятувальник бореться з вогнем на автостоянці в Одесі. Фото: ДСНС 

До місця влучання оперативно прибули рятувальники. Їм вдалося швидко зупинити поширення вогню, який міг перекинутись на щільно припарковані машини поруч. За даними рятувальників, цієї ночі обійшлося без людських жертв. 

Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси - фото 4
Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС 
Горіли автівки — рятувальники показали перші кадри обстрілу Одеси - фото 5
Знищена автівка унаслідок обстрілу дронами. Фото: ДСНС 

Нагадаємо, російські окупанти ракетами атакували Житомирську область та вбили трьох дітей. Окрім цього обстрілу зазнав Київ та Миколаїв, де загарбники поцілили в житловий будинок. 

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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